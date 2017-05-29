محمد مجدي: فوز الزمالك أهم من المشاركة

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أكد محمد مجدي مدافع الزمالك، إن مواجهة فريقه أمام الداخلية، التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد على ملعب بتروسبورت كانت صعبة جدًا.

وقال مجدي: "تسجيل لاعبي الداخلية 3 أهداف في مرمى الشناوي زاد من صعوبة المباراة".

وأضاف مدافع الزمالك: "أهم مايميز اللقاء هو قدرتنا على العودة مرة أخرى للمباراة وتحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة".

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وتابع مدافع الزمالك: "سعيد بالحصول على فرصة المشاركة مع الفريق لأول مرة، وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت ، والأهم أن نحقق الفوز دائماً بصرف النظر عن من يشارك".

وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.