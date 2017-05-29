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الزمالك: الحكم حرمنا من ركلة جزاء صحيحة 100%

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الزمالك: الحكم حرمنا من ركلة جزاء صحيحة 100% الزمالك: الحكم حرمنا من ركلة جزاء صحيحة 100%

التحرير

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أشاد ​خالد جلال، مدير الكرة بنادي ، بالروح القتالية التي ظهر بها لاعبو الفريق خلال مباراة الداخلية، خاصة في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق حقق مكاسب عديدة من اللقاء.

وأضاف «جلال» خلال تصريحاته عقب المباراة، أن «التدوير» أثر على أداء الزمالك في اللقاء، مشيرًا إلى أن اللقاء في النهاية كان بمثابة بروفة اخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتحدث مدير الكرة بالقلعة البيضاء، عن الأداء التحكيمي لأمين عمر  حكم المباراة خلال اللقاء، قائلًا: أن الحكم حرم فريقه من ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100%، وكان لها تاثير سلبي على لاعبيه.

وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

 

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التحرير

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