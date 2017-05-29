طبيب الزمالك يكشف حقيقة إصابة «أسامة ودونجا»

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أوضح أيمن فريد، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الفحص الطبي المبدئي الذي خضع له أسامة إبراهيم، اثبت اصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأكد فريد أن اللاعب سيخضع لأشعة غداً لتحديد اصابته بشكل واضح وفترة علاجه.

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وعن إصابة محمود عبدالعاطي «دونجا»، أوضح طبيب الزمالك إن اللاعب يعاني من كدمة في الركبة.

وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.