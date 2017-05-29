حول العالم فى 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها اختبار كوريا الشمالية لمنظومة مضادة للطائرات واستمرار الاحتجاجات في فنزويلا، إضافة إلى معارك شرسة جنوبي الفلبين.

1- مقتل نحو مئة شخص في معارك جنوبي الفلبين

انتشار مكثف للجيش الفلبينى فى مدينة ماراوى الأحد (أ ف ب)

أعلن الجيش والشرطة الفلبينيان أن حصيلة قتلى معركة حول مدينة ماراوي المحاصرة بجنوب البلاد ارتفع إلى نحو مئة قتيل، بينهم 18 مدنيا.

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2- زعيم كوريا الشمالية يختبر سلاحًا جديدًا مضادًا للطائرات

الزعيم الكورى الشمالى يشهد الاختبار منظومة مضادة للطائرات فى بيونج يانج الأحد (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية أن الزعيم كيم جونج-أون تفقد اختبار إطلاق نوع جديد من نظام أسلحة موجه مضاد للطائرات، حيث أصدر أوامر بإنتاج واسع لهذا السلاح ونشره لدعم الهيمنة الجوية للنظام الشيوعي.

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3- قتلى بينهم نائب رئيس الشرطة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية

عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالى فى نيويورك - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت السلطات في ولاية مسيسيبي الواقعة جنوبي الولايات المتحدة أن ثمانية أشخاص، من بينهم نائب رئيس الشرطة في الولاية، لقوا حتفهم في إطلاق نار .

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4- أعمال عنف وشغب في مظاهرات بفنزويلا

احتجاجات ضد الرئيس الفنزويلى فى كاراكاس الأحد (أ ف ب)

لقي متظاهر حتفه في احتجاجات مستمرة ضد الحكومة الفنزويلية.

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5- اشتباك مع مسلحين على الحدود بين إيران وتركيا

قوات من الحرس الثورى الإيرانى فى عرض عسكرى - أرشيفية (أ ف ب)

صرح مسؤول إيراني بأن اثنين من قوات حراس الحدود قتلا في اشتباك مع مسلحين على الحدود مع تركيا.

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