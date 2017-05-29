وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل
وزيرة التضامن: صرف تعويضات ضحايا ومصابي حادث المنيا الثلاثاء المقبل
12:51 ص الإثنين 29 مايو 2017
الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتبت – سحر عزام:
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تعويضات مصابي حادث المنيا الإرهابي ستصرف اعتبارا من الثلاثاء المقبل بمعهد ناصر حيث يعالج المصابين، مشيرة إلى حصول كل مصاب على 40 ألف جنيه.
وأضافت والي، في مداخلة هاتفية مع برنامج " ما وراء الحدث" المذاع على قناة "Extra news" مساء أمس الأحد، أن ضحايا حادث المنيا سيعاملون معاملة الشهداء بحصولهم على معاش استثنائي 1500 جنيه بجانب المعاش التأميني، لافتة لعلاج المصابين في الحادث على نفقة الدولة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حادث المنيا والذي استهدف أتوبيس يقل مسيحيين الجمعة الماضية أسفر عن مصرع 29 وإصابة 20 بينهم 6 تم إسعافهم وخروجهم في الحال من المستشفيات ونقل 2 للعلاج في مستشفى المنيا الجامعي ونقل 12 لمعهد ناصر بالقاهرة.
كانت 3 مركبات تقل زوار لدير الأنبا "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، قد تعرضت لهجوم مسلحين من قبل مجموعة إرهابية، صباح الجمعة الماضية، خلف 29 شهيدًا و25 مصابًا.
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