سالم عبدالجليل يوجه رسالة للبابا تواضروس بعد إيقاف الأنبا مكاري

كتب - محمود مصطفى:

انتقد الدكتور سالم عبدالجليل أستاذ الثقافة الإسلامية، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بوقف الأنبا مكاري عن الوعظ.

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات له اليوم الأحد: "وددت أن يعدل البابا تواضروس عن قراره هذا، فالأفكار والمعتقدات لا ينبغي أن تحاكم ما دامت لا تشق الصف الوطني".

وتابع عبدالجليل: "دعونا نعترف بأن الإرهاب الذي تعاني منه البشرية جمعاء هو صناعة غربية،ومصالح متبادلة بين الداعمين والمدعومين، هؤلاء الإرهابيون تحركهم مصالحهم ومصالح من يدعمهم، ولا ينتظرون فتوى من شيخ أو قسيس، فالشيوخ والقساوسة بالنسبة لهم أهداف".

وأشار عبدالجليل إلى أن الاختلاف في الاعتقادات والأفكار والرؤى أمر طبيعي وسنة من سنن الله تعالى، والتعايش على الرغم من الاختلاف أمر شرعي، تحقيقا لقول الله تعالى {يَٰأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إلى أن "الاختلاف إرادة ربانية، والتعايش مع المختلف إرادة شرعية".

وذكرت وسائل إعلام أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بوقف الأنبا مكاري عن الوعظ بعدما ردّ على "عبدالجليل" بتصريحات صنفها البعض بالمسيئة للإسلام.

كانت وزارة الأوقاف أوقفت سالم عبدالجليل عن ممارسة الخطابة بالمساجد عقب تصريحاته عن الديانة المسيحية.