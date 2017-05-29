10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد: محمد الصباغ:

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أوقات الاعتماد الكلي على الآخرين قد انتهت، فيما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عدد من التسريبات بخصوص العلاقة مع روسيا هي ملفقة، كما ذكر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أن علاقات مصر وبلاده شهدت نموًا لكن ليس كما تقول إثيوبيا من أجل استهداف سد النهضة.

1 – ميركل: التحالفات القديمة أمر مفروغ منه

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب)

قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، عقب قمة مجموعة السبع التي شهدت توترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه الغربيين، إنه يمكن أن تكون هناك أوقات صعبة لا يمكن أن تعتبرها التحالفات القديمة أمرا مفروغا منه. وأضافت ميركل أثناء حديثها في فعالية شهدتها ميونخ: "إن الأوقات التي نستطيع فيها الاعتماد بشكل كامل على الآخرين قد مضت من بين أيدينا إلى حد ما، وهذا ما شهدته في الأيام القلائل الماضية". وتابعت: "لهذا السبب، يمكن أن أقول فقط إننا نحن الأوروبيون يجب أن نأخذ مصائرنا بأيدينا".

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2- ترامب: التسريبات ملفقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"أكاذيب" وسائل الإعلام، وذلك في خضم ازمة ناجمة عن الكشف عن معلومات جديدة تتعلق باتصالات مع روسيا. وكتب ترامب "برأيي أن العديد من التسريبات هي أكاذيب ملفقة من قبل وسائل الإعلام أخبار وهمية". واضاف "من الممكن جدًا ألا تكون هذه المصادر موجودة، بل هي من اختراع الصحافيين. أنها "اخبار وهمية "في إشارة إلى عدم ذكر وسائل الإعلام مصادر محددة لمعلوماتها.

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3- رئيس إريتريا: علاقتنا مع مصر لا تستهدف سد النهضة

الرئيس الإريتري أسياس أفورقي (أرشيفية)

نفى الرئيس الإريترى، أسياس أفورقي، التقارير التي تدعى أن علاقات بلاده القوية مع مصر تهدف إلى تدمير سد النهضة في إثيوبيا، قائلًا: "إن الادعاء الذي قدمه النظام الإثيوبي بأن العلاقة بين إريتريا ومصر تستهدف سد النهضة الإثيوبي لا أساس لها من الصحة".

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4- سامح شكري: علاقتنا مع روسيا متميزة

وزير الخارجية المصري سامح شكري (أرشيفية)

أكد وزير الخارجية سامح شكري، إن العلاقات المصرية الروسية متميزة ولها أهميتها بالنسبة للطرفين وهي متشعبة في مجالات عديدة، لافتًا إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وتحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لقاء مع قناة "RT" الروسية، عن أهمية اجتماعات 2+2 بين وزيري الخارجية والدفاع في مصر وروسيا، قائلًا "أنها تمثل أسلوب فريد في إدارة العلاقات، وتتيح تناول شامل يتضمن كل أوجه العلاقات الثنائية".

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5- ماتيس: ترامب "منفتح للغاية" تجاه اتفاق باريس بشأن المناخ

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بجوار الرئيس دونالد ترامب (أرشيفية)

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن الرئيس دونالد ترامب "منفتح للغاية" حول ما إذا كان سيواصل دعم الولايات المتحدة لاتفاق باريس بشأن المناخ. وجاءت تصريحات ماتيس بعد أن كتب "ترامب" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتخذ قرارا "الأسبوع المقبل" حول ما إذا كان سيلتزم باتفاقية المناخ أو يتراجع عنها، بعد أن تعرض لضغوط شديدة خلال اجتماعاته مع زعماء العالم في بروكسل وإيطاليا.

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6- عريقات: جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس باطلة

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيفية)

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق (الحائط الغربي). وقال إن إسرائيل تحاول تهويد القدس والبلدة القديمة "من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي". واعتبر عريقات جميع هذه الاجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.

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7- ماكرون: أطلقنا سراح جندي محتجز بالكونغو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن إطلاق سراح فرنسي اختطف في مطلع مارس الماضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشاد الرئيس ماكرون - في بيان صادر عن الأليزيه - بتحرك مختلف الأطراف وبالدور الفاعل للسلطات الكونغولية لإطلاق سراح الرهينة الفرنسي.

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8- أردوغان: مصرون على تطوير العلاقات مع إيران

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة مصممة على تطوير العلاقات مع طهران في المجالات كافة، وذلك في اتصال هاتفي بينه ونظيره الإيراني حسن روحاني. وأشار أردوغان إلى أهمية الشراكة الإقليمية بين البلدين، مضيفا أن هذه الشراكة بشأن اجتماع استانا الخاص بالأزمة السورية سيساعد على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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9- الرويضي: تحرك سياسي وقانوني لمواجهة تهويد القدس

ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي (أرشيفية)

قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين أحمد الرويضي إن هدف الاحتلال الإسرائيلي من مشروع القطار الجوي الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة عليه قريبا هو خلق إرث يهودي مصطنع مكان الإرث الحضاري الإسلامي في مدينة القدس المحتلة. وأكد الرويضي أنه يجري التحرك سياسيا وقانونيا لمواجهة هذا المشروع التهويدي الإسرائيلي والحيلولة دون تنفيذه ولاسيما مع منظمة اليونسكو ومطالبتها بإرسال لجنة تحقيق للوقوف على صورة ما تتعرض له الأماكن الحضارية في القدس من تزوير وتهويد على يد سلطات الاحتلال.

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10- ترامب: عباس ونتنياهو وعداني بالعمل من أجل السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أرشيفية)

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لخص زيارته إلى الشرق الأوسط وأوروبا، بالتعبير عن شعوره بالرضا، لأنه تمكن من تحقيق تقارب بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب، أمام جنود أمريكيين في إيطاليا، إن قادة الجانبين وعداه بالعمل من أجل دفع العملية السلمية، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني "قال لي إن علي أن أثق وأتأكد من استعداده للسعي إلى السلام مع إسرائيل بنوايا طيبة، وأنا أؤمن أنه يفعل ذلك.. كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال لي إن علي الوثوق بأنه مستعد للسعي للسلام، إنه صديقي وهو يقصد ما قاله".

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