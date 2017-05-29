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العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: مظاهرات فى تل أبيب وتنظيم أنصار الشريعة يحِل نفسه

12:43 ص الإثنين 29 مايو 2017

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت المنطقة العربية، اليوم الأحد، العديد من الأحداث الهامة والتى كان أبرزها غارات التحالف الدولى فى الأنبار وتقدم القوات العراقية بالموصل، إضافة إلى مظاهرات فى تل أبيب لدعم حل الدولتين.

1- تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسه

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عناصر من تنظيم أنصار الشريعة الجهادى فى ليبيا - أرشيفية (أ ف ب)

أعلن تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا الذي تعتبره الولايات المتحدة والأمم المتحدة تنظيما إرهابيا -في بيان نشره على الانترنت- "حل" نفسه.

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2- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين

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مسيرات حاشدة من الإسرائيليين تنادى بحل الدولتين فى تل أبيب الأحد (أ ف ب)

تجمع آلاف الإسرائيليين في تل أبيب تأييدا لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وشارك في التجمع زعيم المعارضة. كما تلا المنظمون رساله وجهها لهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

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3- مقتل عشرات الإرهابيين في قصف للتحالف الدولي بالعراق

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طائرة عسكرية تابعة للتنظيم الدولي ضد داعش فى العراق - أرشيفية (أ ف ب)

قتل العشرات من مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية "داعش" الإرهابي في قصف للتحالف الدولي في وادي حوران غربي محافظة الأنبار، حسبما أفاد موقع "السومرية نيوز" الإخباري نقلا عن مصدر عسكري بالفرقة السابعة في الجيش العراقي بالأنبار.

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4- اقتراب حسم معركة الموصل

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القوات العراقية تلاحق مقاتلي داعش فى الموصل - أرشيفية (أ ف ب)

أكدت مصادر عراقية عسكرية إن تنظيم "داعش" بدأ بنشر قناصة في المدينة القديمة للموصل، إلى جانب سيارات مفخخة وانتحاريين سيرًا على الأقدام، بحسب موقع "العربية".

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5- الجيش اليمني يتقدم نحو مواقع الحوثيين 

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قوات دعم الشرعية تتقدم فى تعز - أرشيفية (أ ف ب)

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية تقدما جديدا نحو مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

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مصراوي Masrawy

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