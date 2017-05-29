أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

Google+ Print
رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة أن مواجهة الأهلي صعبة لأي فريق موضحًا أن الفريق الأحمر هو الأقرب للفوز بلقب الدوري.

وقال عبد السلام في مداخلة لبرنامج « الأهلي» الذي يقدمه عبد الحميد حسن عبر قناة الأهلي إن سر نجاح المقاصة أن الإدارة لا تتدخل في عمل إيهاب جلال المدير الفني موضحًا أن ناديه لا يقف في طريق أي لاعب وبالفعل هناك عروض رسمية لبيع نجوم الفريق.

وأعلن رئيس المقاصة أن الغاني نانا بوكو سيعود للفريق مؤكدًا أن الغاني جون أنطوي سيعود للأهلي بعد نهاية إعارته.

شاهد أيضا

ويواجه المقاصة الذي يحتل المركز الثاني وفي رصيده 63 نقطة نظيره الأهلي المتصدر لجدول مسابقة الدوري الممتاز بفارق 12 نقطة عنه ويمتلك 75نقطة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر