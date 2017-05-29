رئيس المقاصة يعلن عن موقف أنطوي بعد انتهاء إعارته

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أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة أن مواجهة الأهلي صعبة لأي فريق موضحًا أن الفريق الأحمر هو الأقرب للفوز بلقب الدوري.

وقال عبد السلام في مداخلة لبرنامج «ستاد الأهلي» الذي يقدمه عبد الحميد حسن عبر قناة الأهلي إن سر نجاح المقاصة أن الإدارة لا تتدخل في عمل إيهاب جلال المدير الفني موضحًا أن ناديه لا يقف في طريق أي لاعب وبالفعل هناك عروض رسمية لبيع نجوم الفريق.

وأعلن رئيس المقاصة أن الغاني نانا بوكو سيعود للفريق مؤكدًا أن الغاني جون أنطوي سيعود للأهلي بعد نهاية إعارته.

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ويواجه المقاصة الذي يحتل المركز الثاني وفي رصيده 63 نقطة نظيره الأهلي المتصدر لجدول مسابقة الدوري الممتاز بفارق 12 نقطة عنه ويمتلك 75نقطة.