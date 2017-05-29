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علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

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علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك علاء عبد العال: الداخلية لا يستحق الهزيمة من الزمالك

التحرير

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أبدى علاء عبد العال، المدير الفني للداخلية، حزنه الشديد على خسارة فريقه أمام ، مساء الأحد، مشيرًا إلى أنهم قدموا مباراة جيدة ولم يستحق الهزيمة.

وتابع، «عبد العال» خلال تصريحاته عقب المباراة، إن الأهداف التي استقبلها فريقه جاءت من كرات عرضية، بسبب عدم الالتزام الدفاعي من لاعبيه، وهو ما يعتبر خطأ يُسأل عنه كل الفريق.

وتغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز. 

 

في مباراة مثيرة، تغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز. 

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في مباراة مثيرة، تغلب الزمالك على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز. 


للمزيد: http://www.tahrirnews.com/posts/773931/الزمالك-الداخلية-ستانلي

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التحرير

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