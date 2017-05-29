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فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي

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فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي فقرة تدريبية خاصة لـ«حمودي» في مران مستبعدي الأهلي

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة - أحمد سعيد

أدى أحمد حمودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية على هامش مران مجموعة اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة الفريق أمام المقاصة والذي أقيم اليوم الأحد.

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وأدى اللاعب فقرات بدنية إضافية لتجهيزه بشكل أكبر للمباريات بعد أن تعافى من إصابته الأخيرة وشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

 وانطلق مران الغائبين عن المباراة في العاشرة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بعد أن سافر الفريق الى السويس لخوض مرانه الأخير قبل المباراة التي تقام في العاشرة مساء غدً الإثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

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