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الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة

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الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة الزمالك يكسر كمين الداخلية في مباراة مثيرة

التحرير

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في مباراة مثيرة، تغلب  على الداخلية، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

تقدم النيجيري ستانلي اوهايتشي للفريق الأبيض في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل بنيامين اشيامبونج للداخلة في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني تقدم أحمد سمير فرج للداخلية في الدقيقة 48، وتعادل علي جبر في الدقيقة 57 للزمالك، وتقدم الداخلية مجددًا من ركلة جزاء، ثم أدرك صلاح ريكو التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة 89، قبل أن يخطف أحمد رفعت نقاط المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 92 من زمن اللقاء. 
بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 57 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 24 نقطة، في المركز الـ16.

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التحرير

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