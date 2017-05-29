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مران قوي للمستبعدين من مباراة الأهلي والمقاصة

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مران قوي للمستبعدين من مباراة الأهلي والمقاصة مران قوي للمستبعدين من مباراة الأهلي والمقاصة

التحرير

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مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ومصر المقاصة خاضت مرانا قويا مساء اليوم تحت قيادة طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.

وانطلق مران الغائبين عن المباراة في العاشرة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بعد أن سافر الفريق الى السويس لخوض مرانه الأخير قبل المباراة التي تقام في العاشرة مساء غدً الإثنين في مسابقة الدوري الممتاز.

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وشارك في المران كلًا من : مسعد عوض وباسم علي، وحسين السيد، وعمرو بركات، وأحمد حمودي وحسام عاشور وفوزي الحناوي.

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التحرير

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