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حل لغز العثور على سائق توك توك مقيد بالحبال بالصف

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مصراوي Masrawy

حل لغز العثور على سائق توك توك مقيد بالحبال بالصف

12:08 ص الإثنين 29 مايو 2017

حل لغز العثور على سائق توك توك مقيد بالحبال بالصف

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الجيزة، اليوم الإثنين، ملابسات سرقة دراجة نارية "توك توك" بالإكراه، والعثور على صاحبه مقيدا بالحبال بمركز الصف.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على سائق مقيدا بالحبال بدائرة قسم شرطة الصف.

وكشفت تحريات العقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، أنه أثناء سير يوسف جمال قطب 14 عاما، بالتوك توك قيادته، استوقفه كل من: "محمد م."، 18 عاما، و"صابر س."، 28 عاما، واستوليا على الدراجة تحت تهديد السلاح، وقاما بتقييده بالحبال، وإلقاؤه بالطريق.

وتمكن العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة، وبحوزة الأول سكين، وأقرا بارتكاب الواقعة أمام العميد ناجي كامل، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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