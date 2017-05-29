أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| «الوزراء» عن الأزمة السكانية: «كل محافظة ستتعامل معها وفق خصوصياتها»

Google+ Print
فيديو| «الوزراء» عن الأزمة السكانية: «كل محافظة ستتعامل معها وفق خصوصياتها» فيديو| «الوزراء» عن الأزمة السكانية: «كل محافظة ستتعامل معها وفق خصوصياتها»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس عقد اجتماعًا لمتابعة القضية السكانية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والثقافة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي. 

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»،  أن الحكومة تسعى لحل أزمة الزيادة السكانية من أجل عمل مشروعات كبرى في مجالات التعليم والصحة والطرق وغيرها ، وفي ظل تلك الزيادة الكثيرة سيحدث عجز.

شاهد أيضا

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك أسلوب جديد للمتابعة مع الوزارات التي حضرت الاجتماع، لمعرفة ما يتحقق على أرض الواقع، وربط ذلك بالتنمية، وحل أزمة الزيادة السكانية بطرق غير تقليدية، موضحًا: «الدراسة التي قدمت اليوم للحكومة تدعو إلى تعامل كل محافظة مع الأزمة وفق خصوصياتها».
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

الحكومة ردا على العمليات الإرهابية: "إنا إن شاء الله لمنتصرون"

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

وزير شئون مجلس النواب: الحكومة مهتمة بإصدار مشروع قانون المنظمات النقابية

الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

الحكومة توافق على مشروع قانون للحصول على نسبة من الصناديق الخاصة

«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة

«مجدي ملك» : يطالب الحكومة بسرعة استرداد أراضي الدولة المنهوبة