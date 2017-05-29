فيديو| «الوزراء» عن الأزمة السكانية: «كل محافظة ستتعامل معها وفق خصوصياتها»

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قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة عقد اجتماعًا لمتابعة القضية السكانية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والثقافة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن الحكومة تسعى لحل أزمة الزيادة السكانية من أجل عمل مشروعات كبرى في مجالات التعليم والصحة والطرق وغيرها ، وفي ظل تلك الزيادة الكثيرة سيحدث عجز.

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وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك أسلوب جديد للمتابعة مع الوزارات التي حضرت الاجتماع، لمعرفة ما يتحقق على أرض الواقع، وربط ذلك بالتنمية، وحل أزمة الزيادة السكانية بطرق غير تقليدية، موضحًا: «الدراسة التي قدمت اليوم للحكومة تدعو إلى تعامل كل محافظة مع الأزمة وفق خصوصياتها».

