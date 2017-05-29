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الدوري الإيطالي.. بقاء كروتوني وهبوط إمبولي

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الدوري الإيطالي.. بقاء كروتوني وهبوط إمبولي الدوري الإيطالي.. بقاء كروتوني وهبوط إمبولي

التحرير

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حقق فريق كروتوني، فوزا كبيرا على نظيره لاتسيو، بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، على ملعب إيزيو سكيدا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

تقدم كروتوني في الدقيقة 14 عن طريق أندريا ناليني وأضاف دييجو فالتشينيلي الهدف الثاني في الدقيقة 22 قبل أن يحرز شيرو ايموبيلي هدف لاتسيو في الدقيقة 26 وفي الدقيقة 60 أضاف ناليني الهدف الثاني له والثالث لكروتوني لينتهي اللقاء بنتيجة 3-1.

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد كروتوني الى 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 70 نقطة في المركز الخامس.

وفي اطار منافسات نفس الجولة فاز فريق باليرمو على نظيره إمبولي، بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد باليرمو إلى 26 نقطة في المركز قبل الأخير بينما تجمد رصيد إمبولي عند 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ18 ويصبح ثالث الأندية الهابطة لدورى الدرجة الثانية الإيطالي.

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التحرير

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