شوط أول.. تعادل إيجابي بين الزمالك والداخلية

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انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك والداخلية، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، خلال اللقاء المقام بين الفريقين على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

تقدم النيجيري ستانلي اوهايتشي للفريق الأبيض في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل بنيامين اشيامبونج للداخلة في الدقيقة 41 من عمر الشوط..

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يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثاني على الجانب الأخر يحتل المركز السادس عشر في الجدول بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر للتعدين صاحب المركز قبل الأخير.