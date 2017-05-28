أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

شوط أول.. تعادل إيجابي بين الزمالك والداخلية

Google+ Print
شوط أول.. تعادل إيجابي بين الزمالك والداخلية شوط أول.. تعادل إيجابي بين الزمالك والداخلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهى الشوط الأول لمباراة والداخلية، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، خلال اللقاء المقام بين الفريقين على ملعب «بتروسبورت»، ضمن مباريات الجولة الـ30 ببطولة الدوري الممتاز.

تقدم النيجيري ستانلي اوهايتشي للفريق الأبيض في الدقيقة 36، قبل أن يتعادل بنيامين اشيامبونج للداخلة في الدقيقة 41 من عمر الشوط..

شاهد أيضا

يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن فريق للمقاصة صاحب المركز الثاني على الجانب الأخر يحتل المركز السادس عشر في الجدول بفارق نقطة وحيدة عن فريق النصر للتعدين صاحب المركز قبل الأخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر