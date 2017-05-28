الكوليرا تضرب اليمن وتهدد حياة أكثر من مليون شخص

القاهرة – (مصراوي)

قالت منظمة الونيسيف اليوم الإثنين إن عدد حالات الاشتباه بمرض الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 52 ألف حالة، فيما وصلت عدد الوفيات إلى 473 شخصا. وذكرت المنظمة عبر حسابها بموقع تويتر أيضًا أن عدد حالات الاشتباه في اليومين الماضيين فقط وصلت إلى 13.735 حالة.

فيما قالت الأمم المتحدة إن وباء الكوليرا تفشى بشكل غير مسبوق، ما يهدد حياة أكثر من مليون شخص و100 ألف من النساء الحوامل المصابات بسوء التغذية.

وتعاني البلاد من حرب أهلية طاحنة منذ عامين بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وأجزاء كبيرة من ساحل البحر الأحمر والمناطق المتاخمة للحدود مع المملكة العربية السعودية.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن عدد القتلى بسبب الحرب الأهلية وصل إلى حوالي 770 شخصأ، بجانب تشريد أكثر من مليون آخرين ويواجه أغلب الشعب أزمة غذاء ودواء طاحنة.

وكانت منظمة الأمم المتحدة حذرت في بداية الشهر الجاري من أن مرض الكوليرا ينتشر في اليمن بسرعة مثيرة للقلق، وأشارت إلى أن العاصمة صنعاء هي أكثر المناطق تضررا. وقالت منظمة "احموا الأطفال" إن الآلاف قد يموتون إذا لم يتلقوا العلاج، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وعددهم 2 مليونين و200 ألف طفل. وطالبت المنظمة بتوفير المزيد من الأدوية والعاملين في قطاع الصحة وتنظيم حملات توعية للناس وتعليمهم أساليب الوقاية من العدوى، وألحت على ضرورة أن ترفع جميع الأطراف الحظر فورا عن استيراد المساعدات الإنسانية والطبية.

وأضافت المنظمة أن مرض الكوليرا انتشر بسبب الغذاء الفاسد والمياه الملوثة، وأن معالجة المرضى سهلة، ولكن المنظومة الطبية في اليمن على وشك الانهيار، بسبب المعارك الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين.