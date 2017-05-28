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فيديو| وزير الخارجية: قصف الإرهابيين في ليبيا دفاع عن النفس

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فيديو| وزير الخارجية: قصف الإرهابيين في ليبيا دفاع عن النفس فيديو| وزير الخارجية: قصف الإرهابيين في ليبيا دفاع عن النفس

التحرير

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ، مهتمة بالتعاون مع عسكريًا وأمنيًا واستخبارتيًا في مسألة مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الضربات العسكرية على مواقع الإرهابيين في ليبيا هي دفاع شرعي عن النفس، بعد الهجوم الوحشي السافر الذي تعرض له الأقباط في المنيا يوم الجمعة الماضي.

وأضاف خلال حديثه لقناة "روسيا اليوم"، أن مصر دافعت عن نفسها وفق المواثيق الدولية، وتمتلك أدلة دامغة تثبت تورط الإرهابيين في ليبيا، مؤكدًا أن مصر ستدافع عن أمنها القومي بكافة الوسائل المتاحة.

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وأكد تعاون مصر وروسيا داخل مجلس الأمن الدولي؛ لتعزيز التعاون الدولي لاجتثاث ظاهرة الإرهاب من جذورها، منوهًا بأن هناك دول وكيانات تحتضن الإرهاب، وتوفر لهم ساحة لترويج أفكارهم.

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التحرير

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