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صور| برشلونة وبايرن ميونيخ يودعان توتي: «شكرًا يا أسطورة»

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صور| برشلونة وبايرن ميونيخ يودعان توتي: «شكرًا يا أسطورة» صور| برشلونة وبايرن ميونيخ يودعان توتي: «شكرًا يا أسطورة»

التحرير

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حرص نادي برشلونة الإسباني على تحية النجم فرانشيسكو توتي، في يوم وداعه لعب كرة القدم، بنهاية مباراة الذئاب أمام جنوى، مساء اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكاتالوني، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة ملك روما، رفقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البلوجرانا، معلقًا عليها: «أسطورة».

برشلونة يودع توتي

وكان الحساب الرسمي للعملاق الألماني بايرن ميونيخ، بموقع التدوينات الصغيرة، قد نشر قبل ساعات صورة توتي مع فيليب لام، قائد البافاري المعتزل مؤخرًا، معلقًا عليها: «شكرًا توتي».

بايرن ميونيخ وتوتي


وأعلن «أمير روما»، قبل أيام إن مباراة اليوم أمام جنوى ستكون الأخيرة له مع الذئاب، والتي شهدت بكاء جميع من في ملعب الأوليمبيكو، في وداع «الملك».

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وانتهى اللقاء، بفوز صعب لروما على ضيفه جنوى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل بيليجري هدف التقدم لجنوى في الدقيقة الـ3 من بداية المباراة، قبل أن يدرك دزيكو التعادل للذئاب في الدقيقة الـ10، وفي الدقيقة الـ74 أضاف دي روسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل لازوفيتش هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الـ79، وفي الدقيقة الـ90 سجل بيلوتي هدف روما الثالث.

بهذه النتيجة يحتل فريق روما وصافة الدوري الإيطالي برصيد 87 نقطة، ويضمن بذلك التأهل إلى دوري أبطال اوروبا، بينما يبقى جنوى في المركز الـ16 برصيد 36 نقطة
 

شاهد.. روما تبكي في وداع الملك توتي

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التحرير

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