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بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

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بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي» بالفيديو.. روما تبكي في وداع الملك «توتي»

التحرير

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بالدموع ودع جمهور روما، قائد الفريق فرانشيسكو توتي، مساء اليوم الأحد، خلال مباراة نادي العاصمة الإيطالية، أمام جنوى، في الجولة الـ38 من الكالتشيو.

وأعلن «أمير روما»، قبل أيام أن مباراة اليوم أمام جنوى ستكون الأخيرة له مع الذئاب، والتي شهدت بكاء جميع من في ملعب الأولمبيكو، في وداع «الملك».

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وانتهى اللقاء، بفوز صعب لروما على ضيفه جنوى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل بيليجري هدف التقدم لجنوى في الدقيقة الـ3 من بداية المباراة، قبل أن يدرك دزيكو التعادل للذئاب في الدقيقة الـ10، وفي الدقيقة الـ74 أضاف دي روسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل لازوفيتش هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الـ79، وفي الدقيقة الـ90 سجل بيلوتي هدف روما الثالث.

بهذه النتيجة يحتل فريق روما وصافة الدوري الإيطالي برصيد 87 نقطة، ويضمن بذلك التأهل إلى دوري أبطال اوروبا، بينما يبقى جنوى في المركز الـ16 برصيد 36 نقطة. 

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التحرير

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