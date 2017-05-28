الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارها
الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بعد إقرارها
10:54 م الأحد 28 مايو 2017
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب-محمد غايات:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مزيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء.
وجاء القرار في مادته الأولى، بأن يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية في شأن قانون الخدمة المدنية.
وجاءت المادة الثانية أن تلغى اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة الجديدة، ويعمل به في اليوم الثاني من تاريخ نشره.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّقَ على قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر برقم 81 لسنة 2016 في الأول من نوفمبر 2016.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الخدمة المدنية في أول جلسة يعقدها لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.
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