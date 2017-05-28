مجلس الوزراء يناقش التقرير النهائي لملف استرداد أراضي الدولة غدًا
مجلس الوزراء يناقش التقرير النهائي لملف استرداد أراضي الدولة غدًا
10:37 م الأحد 28 مايو 2017
شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدًا الاثنين، اجتماع مجلس الوزراء وذلك بمقر الهيئة العامة للإستثمار بمدنية نصر.
ويناقش الاجتماع عدد من الملفات الاقتصادية الاجتماعية الهامة، بالإضافة إلى مناقشة ومتابعة ملف التعدي على أراضى الدولة، وما أقره اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد أول أمس بحضور ١٢ وزيرًا وذلك لعرض التقرير النهائي لرئيس المجهمورية للإعلان عن النتائج في يوم ٣٠ مايو الحالي.
كما يناقش الاجتماع ملف ارتفاع الأسعار، وتوافر السلع الأساسية بالأسواق وزيادة المعروض من السلع لتجنب رفع الأسعار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية مد معرض "أهلًا رمضان" في عدد من المحافظات.
كما سيتطرق الاجتماع عددًا من القضايا مثل إقرار العلاوة الاجتماعية وزيادة المعاشات.
يذكر أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت في تصريحات سابقة، إنها ستعرض الزيادة الجديدة في المعاشات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
وأضافت أن الهدف من طلب الزيادة هي مواكبة الزيادة في الأسعار وتخفيفًا للأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات.
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