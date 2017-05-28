سرقة أسلحة من قاعدة للجيش الإسرائيلى

تل ابيب - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه جرت عملية سرقة لحوالي 30 قطعة سلاح من مستودع التخزين في قاعدة للجيش الجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد.

وتتمركز كتيبة تابعة للواء جفعاتي حاليا في القاعدة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الالكتروني أنه تم اكتشاف السرقة في الساعات الأولى من صباح الأحد، مما يدل على أن هذه الأسلحة تم سرقتها أثناء الليل.

وتمشط قوات الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية المنطقة، بحثا عن الأسلحة المفقودة والشخص أو الأشخاص المسؤولين عن السرقة.

وشكل الميجور جنرال إيال زامير، رئيس القيادة الجنوبية، فريقا من الخبراء للتحقيق في الحادث. وفتحت الشرطة العسكرية أيضا تحقيقا في هذه المسألة.

وذكرت وسائل إعلام باللغة العبرية أنه لم يكن هناك دليل على وجود عملية اقتحام بالقوة للمستودع، وهو ما قد يعني أن الطرف المسؤول عن السرقة ساعده جندي أو جنود في القاعدة.