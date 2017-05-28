أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"السياحة الدينية": 55 ألف مصري أدوا العمرة.. وضعف الإقبال في رمضان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"السياحة الدينية": 55 ألف مصري أدوا العمرة.. وضعف الإقبال في رمضان

10:27 م الأحد 28 مايو 2017

ارشيفية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت إيمان سامي، رئيس قطاع السياحة الدينية، الأحد، إن عدد المصريين الذين قاموا بأداء مناسك العمرة بلغ 549094 معتمر حتى الآن، منذ بداية موسم العمرة في شهر رجب الماضي.

وأضافت سامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أعداد المعتمرين شهدت تراجعًا خلال النصف الثاني من شهر شعبان، مقارنة بشهر رجب، متوقعة انخفاض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان إلى 250 ألف معتمر مقارنة بالعام الماضي الذي تخطى النصف مليون نظرًا للحالة الاقتصادية وارتفاع تكلفة البرامج.

وأشارت رئيس قطاع السياحة الدينية، إلى أن غالبية المتقدمين لعمرة رمضان اتجهوا نحو البرامج الاقتصادية لقلة أسعارها، مقارنة ببرامج الـ4 و5 نجوم والتي تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه.

وطالبت وزارة السياحة، في وقت سابق، خلال الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1438 هـ، بعدم توجيه المعتمرين للمطارات وموانئ السفر إلا قبل الرحلة بـ6 ساعات من الموعد المحدد بالتذكرة وليس أكثر من ذلك، تفادياً لحدوث أي تكدس للمعتمرين بالمطار.

وقالت الوزارة، إن عدم مرافقة المشرف للمجموعة أو عدم تحمل بعض المشرفين مسئولياتهم تجاه المعتمرين وفقا للضوابط، وعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ البرنامج، ستتعرض الشركة للمساءلة القانونية.

كما شددت وزارة السياحة، على الشركات الإلتزام الكامل بعدم الإعلان أو تحصيل قيمة البرنامج إلا بالجنيه المصري.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لنقل 23 رحلة عمرة إلى السعودية

    طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لنقل 23 رحلة عمرة إلى

    أخبار
  • السياحة تُصدر ضوابط الحج هذا العام

    السياحة تُصدر ضوابط الحج هذا العام

    أخبار

  • "السياحة الدينية": إجراء قرعة الحج السياحي 15 يونيو.. واستبعاد 150

    أخبار
  • مصر للطيران: نقل 160 ألف معتمر منذ أبريل.. وطرح 100 ألف مقعد لـ

    للطيران: نقل 160 ألف معتمر منذ أبريل.. وطرح 100 ألف مقعد لـ"رمضان"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لجلطة

    تفاصيل الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب بعد تعرضه لجلطةفنون

  • "أمن المنيا": فحص سيارة الإرهابيين المستخدمة في حادث دير الأنبا صموئيلأخبار

  • طاهر يكشف سبب هروب كوليبالي.. ويؤكد: لن نفرط في حق الأهلي

    طاهر يكشف سبب هروب كوليبالي.. ويؤكد: لن نفرط في حق الأهليرياضة

  • وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون

    وفاة صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيونأخبار

  • "محمود" دافع عن عمته.. فقتله زوجها أثناء تعليق زينة رمضانأخبار

  • بالصور.. تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسقط رأسها في الدقهلية

    بالصور.. تشييع جثمان الإعلامية صفاء حجازي بمسقط رأسها في الدقهليةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر