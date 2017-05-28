"السياحة الدينية": 55 ألف مصري أدوا العمرة.. وضعف الإقبال في رمضان

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت إيمان سامي، رئيس قطاع السياحة الدينية، الأحد، إن عدد المصريين الذين قاموا بأداء مناسك العمرة بلغ 549094 معتمر حتى الآن، منذ بداية موسم العمرة في شهر رجب الماضي.

وأضافت سامي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن أعداد المعتمرين شهدت تراجعًا خلال النصف الثاني من شهر شعبان، مقارنة بشهر رجب، متوقعة انخفاض أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان إلى 250 ألف معتمر مقارنة بالعام الماضي الذي تخطى النصف مليون نظرًا للحالة الاقتصادية وارتفاع تكلفة البرامج.

وأشارت رئيس قطاع السياحة الدينية، إلى أن غالبية المتقدمين لعمرة رمضان اتجهوا نحو البرامج الاقتصادية لقلة أسعارها، مقارنة ببرامج الـ4 و5 نجوم والتي تتراوح بين 15 إلى 20 ألف جنيه.

وطالبت وزارة السياحة، في وقت سابق، خلال الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، الشركات المنظمة لرحلات العمرة هذا العام 1438 هـ، بعدم توجيه المعتمرين للمطارات وموانئ السفر إلا قبل الرحلة بـ6 ساعات من الموعد المحدد بالتذكرة وليس أكثر من ذلك، تفادياً لحدوث أي تكدس للمعتمرين بالمطار.

وقالت الوزارة، إن عدم مرافقة المشرف للمجموعة أو عدم تحمل بعض المشرفين مسئولياتهم تجاه المعتمرين وفقا للضوابط، وعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ البرنامج، ستتعرض الشركة للمساءلة القانونية.

كما شددت وزارة السياحة، على الشركات الإلتزام الكامل بعدم الإعلان أو تحصيل قيمة البرنامج إلا بالجنيه المصري.​