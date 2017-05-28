أمريكا: ربما يتم توسيع قرار حظر الكمبيوتر المحمول ليشمل رحلات الطيران الدولية

نيويورك - (د ب أ)

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلى ، اليوم الأحد، إن حظر الولايات المتحدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يتسع ليشمل جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى الولايات المتحدة .

وتحظر أمريكا حاليا جلب أجهزة إلكترونية كبيرة ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة (لاب توب) وأجهزة الحاسب اللوحي (تابلت)، إلى مقصورة الركاب في الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في ثمانية دول في الشرق الأوسط.

وردا على سؤال حول ما اذا كان سيوسع الحظر ليشمل جميع الرحلات الدولية، قال كيلي في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" اليوم الأحد "ربما"، وأضاف أن محاولات شن هجمات إرهابية على متن رحلات طيران "تشكل تهديدا حقيقيا".

وأضاف كيلي: "إن الإرهابيين مهووسون بفكرة إسقاط طائرة وهي تحلق. خاصة إذا كانت طائرة أمريكية، وبالأخص إذا كانت مليئة بركاب معظمهم مواطنون أمريكيون".

وقال كيلي إن تقنيات أمن الطيران الحديثة تشهد تطورا حاليا.

وأجاب عندما سئل مجددا عن احتمالية توسيع نطاق الحظر "لكنه تهديد حقيقي متطور، وسف أتحفظ على هذا القرار حتى نرى إلى أين تسير الأمور".

ويجري تطبيق الإجراءات الأمنية الإضافية بالفعل على الرحلات المتوجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة من مطارات تركيا ولبنان والأردن ومصر والكويت والسعودية وقطر والمغرب.

وينطبق الحظر على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الحاسب اللوحي وأجهزة قراءة الكتب الإلكترونية والكاميرات ويجب وضع هذه الأجهزة مع الأمتعة التي تم فحصها. ويتم استثناء الأجهزة الطبية التي صدرت لها موافقة، ولكن يجب أن تمر بإجراءات فحص إضافية.