والدة شهيد بملابس تكسوها الدماء تتصدر صلاة القداس بـ "نزلة حنا"

بني سويف ــ أحمد كامل:

ترأس الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، وعدد كبير من كهنة إيبارشية ببا وإيبارشية بني سويف، وأباء دير الأنبا صموئيل المعترف ودير الخطاطبة، اليوم الأحد، القداس الإلهي على أرواح شهداء نزلة حنا بمركز الفشن في محافظة بني سويف، بكنيسة مار جرجس بنزلة حنا، وسط حالة من الحزن والبكاء من أهالي القرية.

وتصدر ذلك المشهد ظهور والدة الشهيد بيشوي عياد بملابسها التي كانت ترتاديها وقت الرحلة، والتي امتزجت بدماء الشهيد، في الوقت الذي امتلأت الكنيسة بصور الشهداء والورود.

وأعقب صلاة القداس صلاة الثلاث بحضور الأنبا روفائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوانس أسقف أسيوط، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

كما شارك في صلاة الثلاث النائب عماد جاد، والمستشار نجيب جبرائيل.

يشار إلى إطلاق عناصر إرهابية النيران على حافلتين وسيارة تقل أقباطًا كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا، ما أسفر عن استشهاد 28 قبطيًا، وإصابة 20 آخرين.

وأدى المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسر الشهداء من أبناء مركز الفشن الذين استشهدوا في حادث المنيا الإرهابي، حيث أقيم العزاء بسرادق بقرية نزلة حنا مركز الفشن، في حضور اللواء عادل تونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة ببني سويف.

وتضمنت قائمة الشهداء 7 من قرية نزلة حنا بمحافظة بني سويف، هم: محسن فهمي مرقص، وأبناؤه سامح وهاني، وبيشوي إبراهيم عدلي، وبيشوي عياد، وهاني عادل، ومارفي هاني.​