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الجيش اليمني يتقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في تعز

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مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يتقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في تعز

09:27 م الأحد 28 مايو 2017

الجيش اليمني يتقدم نحو مواقع الحوثيين وقوات صالح في تعز

ارشيفية

صنعاء - (د ب أ)

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، تقدما جديدا نحو مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان قوات الجيش الوطني احرزت تقدما جديدا وسيطرت على مسجد القصر الجمهوري، شرق المدينة.

وأوضح المركز أن قوات الجيش أسرت أربعة من عناصر "الميليشيات" في محيط القصر الجمهوري، في حين أعطبت مدرعة تابعة لهم على أسوار القصر، بعد معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين.

وفي وقت سابق اليوم، شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع متفرقة للحوثيين وقوات صالح، شرقي المدينة.

وتشهد عدة جبهات بمحافظة تعز معارك عنيفة بين القوات الحكومية مدعومة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة ثانية، منذ أكثر من عامين، مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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