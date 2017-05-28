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ستانلي وباولو يقودان هجوم الزمالك أمام الداخلية

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ستانلي وباولو يقودان هجوم الزمالك أمام الداخلية ستانلي وباولو يقودان هجوم الزمالك أمام الداخلية

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أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن تشكيل فريقه الأساسية لمواجهة فريق الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد ناصف - محمد مجدي - علي جبر - حسني فتحي 

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خط الوسط: محمود «دونجا» - معروف يوسف - محمد إبراهيم - «شيكابالا»

خط الهجوم: ستانلي - حسام باولو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

عمر صلاح - محمود حمدي «الونش» - أسامة إبراهيم - صلاح ريكو - أحمد توفيق - أحمد رفعت - إيمانويل مايوكا.

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التحرير

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