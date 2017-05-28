ستانلي وباولو يقودان هجوم الزمالك أمام الداخلية

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أعلن البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه الأساسية لمواجهة فريق الداخلية، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، في إطار الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد ناصف - محمد مجدي - علي جبر - حسني فتحي

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خط الوسط: محمود «دونجا» - معروف يوسف - محمد إبراهيم - «شيكابالا»

خط الهجوم: ستانلي - حسام باولو

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من:

عمر صلاح - محمود حمدي «الونش» - أسامة إبراهيم - صلاح ريكو - أحمد توفيق - أحمد رفعت - إيمانويل مايوكا.