رئيس الوزراء يوجه بالبدء في تنفيذ مبادرة لحل أزمة "الزيادة السكانية"

كتب -محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعًا لمتابعة القضية السكانية، وذلك بحضور وزراء الأوقاف، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والثقافة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى المقرر القومي للسكان ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأفاد مجلس الوزراء في بيان صحفي، أن وزير الصحة والسكان عرض محاور المبادرة الاستراتيجية القومية للسكان في مصر التي تضمنت الخصائص الديموغرافية للسكان في مختلف المحافظات ومحددات السياسة السكانية التي يجب العمل من خلالها في الفترة القادمة في إطار المبادرة والتي تشمل الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وذكر وزير الصحة، أن المبادرة تتضمن العمل على ربط السكان بالتنمية، وزيادة تمكين المرأة في مختلف المجالات، لمعالجة القضايا السكانية والمشاكل التي تواجه المجتمع وذلك من خلال إطار مؤسسي يتضمن عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق وفقاً لأساليب علمية وبما يتناسب مع احتياجات المحافظات المختلفة لخدمة سكانها بهدف تحسين جودة الخدمات المؤداه لهم ورفع المستوى المعيشي.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة وضع هذه المبادرة في إطار برنامج تنفيذي بأهداف محددة تتفق مع احتياجات كل محافظة وتصور متكامل لسبل تمويله والجهات المسئولة عن تنفيذه وفق جداول زمنية محددة.

كما وجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم عدد من الوزراء المعنيين لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرة بشكل دوري.