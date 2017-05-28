زوجة تطعن زوجها في الدقهلية لشكه في سلوكها

الدقهلية - رامي القناوي:

أقدمت سيدة بقرية "حفير شهاب الدين" التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية على الانتقام من زوجها بطعنه بسكين في رقبته، بعد أن شك في سلوكها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء أيمن الملاح، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إشاره من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "سعد" 34 سنة - بائع متجول، مقيم بقرية "حفير شهاب الدين"، مصابًا بجرح طعني غائر في الرقبة من الجهة اليمنى، واشتباه قطع بالشريان الثباتي، ولا يمكن استجوابه.

حول المذكور إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتقل ضباط مباحث مركز بلقاس بقيادة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين بالفحص أن زوجة المجني عليه "راندا" 30 سنة - ربة منزل، تعدت عليه بمشاركة بعض أهليتها مستخدمة سكين طعنته به في رقبته، بسبب خلافات زوجية.

باستدعاء زوجة المصاب وسؤالها، اعترفت بارتكاب الواقعة وإحداث إصابته بسكين تخلص منها بإحدى المجاري المائية، وعللت ذلك بشكه في سلوكها.

حرر بالواقعة المحضر رقم 13215/2017 إداري المركز، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.​