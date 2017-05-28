بدء حصر التعويضات لمصابي حريق محطة وقود أسوان

أسوان - أ ش أ:

بدأت اللجنة التي شكلها محافظ أسوان لمعاينة موقع الحريق الذي شب بالأمس بمحطة وقود بقرية الرمادى بمركز أدفو شمال أسوان، وأسفر عن تدمير عدد من الممتلكات الخاصة وإصابة 6 أشخاص، في صرف التعويضات المقررة للمصابين من جراء الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات التي وقعت.

وصرح الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة أسوان ورئيس اللجنة التي شكلها المحافظة لمعاينة موقع الحريق، أن اللجنة انتقلت وعاينة موقع الخسائر بمحطة الوقود والمنازل المضارة من تداعيات الحريق، مشيرا إلى أنه تم زيارة المصابين للإطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم وصرف التعويضات اللازمة والمساعدات المالية لهم بواسطة مديرية التضامن الإجتماعي بواقع ألف جنيه لكل مصاب، لافتًا إلى أن اللجنة انتقلت لمعاينة المنازل المتضررة من الحريق وعددهم منزلين، موضحًا أنه سيتم صرف تعويضات لهذه المنازل من خلال شركة التأمين التي تتبعها محطة الوقود عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمه وكشف ملابسات الحادث.

من جهته، قال الدكتور إيهاب حنفي مدير عام الصحة بأسوان بأن حصيلة الإصابات من جراء الحريق الضخم الذي وقع ارتفع إلى 6 أشخاص، من بينهم مصاب بحروق بنسبة 95% وحالته الصحية خطرة، حيث تم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعي، في حين أن هناك حالتين إصابتهم سطحية ووضعوا تحت الملاحظة بمستشفى أدفو العام وتم خروجهم من المسشتفى، وثلاث حالات آخرين مصابين بحروق بنسب تراوحت ما بين 35% و45% حيث تم حجزهم بمسشتفى أدفو لحين تماثلهم الشفاء تمامًا.

وكان حريق ضخم، أندلع أمس السبت فى محطة للوقود بقرية الرمادى بمدينة ادفو شمال أسوان، حيث أتى على المحطة بالكامل، وتسبب فى إصابة 6 أشخاص، كما التهمت النيران بعض أوجه المنازل المجاورة للمحطة وسيارتين كانتا متوقفة بجوار محطة الوقود.​