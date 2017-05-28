اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس لتقييم الوضع في ليبيا
اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس لتقييم الوضع في ليبيا
09:05 م الأحد 28 مايو 2017
وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس
الجزائر - (د ب أ):
يجتمع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس يومي5 و6 يونيو المقبل في العاصمة الجزائرية لتقييم الوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية ، عبد العزيز بن علي الشريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الأحد "في إطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس، يجتمع وزراء الشؤون الخارجية، السادة عبد القادر مساهل، وسامح شكري وخميس الجيهناوي يومي 5 و6 يونيو 2017 بالجزائر العاصمة، لإعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني".
وأوضح بن علي شريف، أن الوزراء الثلاثة سيعدون " تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون أنفسهم ودول الجوار وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين وكذا تلك المبذولة في إطار هذا التشاور الثلاثي الرامي إلى مرافقة الأطراف الليبية على درب التسوية النهائية للازمة التي تضرب هذا البلد الشقيق والجار".
ويأتي الإعلان عن هذا اللقاء، بعد قرار مصر بشن غارات جوية على مواقع للجماعات المسلحة في ليبيا، على خلفية الهجوم الارهابي الذي استهدف حافلة بمنطقة المنيا وخلف عشرات القتلى والجرحى.
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