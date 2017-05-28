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عناصر من داعش بين 50 قتيلا في عمليات للقوات الأفغانية

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مصراوي Masrawy

عناصر من داعش بين 50 قتيلا في عمليات للقوات الأفغانية

09:02 م الأحد 28 مايو 2017

عناصر من داعش بين 50 قتيلا في عمليات للقوات الأفغانية

القوات الأفغانية

أروزجان (أفغانستان) - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، بمقتل 50 متمردًا على الأقل، من بينهم أربعة ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي إثر عمليات مشتركة لقوات الدفاع الوطنية الأفغانية وقوات الأمن الوطني الأفغانية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن 21 متمردا على الأقل أصيبوا بجروح خلال العمليات، وفقا لوكالة "خاما برس" الأفغانية.

وأضاف البيان أن 16 متمردا على الأقل قتلوا خلال عمليات تم تنفيذها في ضواحي مدينة تارينكوت عاصمة إقليم أروزجان، وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل فيما تم تدمير مخبأين للمتمردين.

وبالإضافة إلى ذلك، قتل 12 متمردًا على الأقل في عملية منفصلة تمت في إقليم قندوز، كما أصيب أربعة متمردين ودمرت 10 مخابئ.

وأجرت القوات الأفغانية أيضًا عمليات في حي أدراسكان بإقليم حيرات مما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين وإصابة ستة آخرين، بحسب وزارة الدفاع، التي أضافت أن أربعة مسلحين بتنظيم "داعش" قتلوا في حيي نازيان وآخين في إقليم ننجرهار.

وتابعت وزارة الدفاع مشيرة إلى أن أربعة مسلحين قتلوا في عملية منفصلة في إقليم غزني، وأصيب اثنان آخران وتم تدمير ثلاث دراجات نارية للمسلحين.

وأضافت وزارة الدفاع أن سبعة مسلحين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون في حي سانجين بإقليم هلمند.

يذكر أن القوات الأفغانية تشن حملات في جميع انحاء البلاد تستهدف عناصر الجماعات المتطرفة بما في ذلك طالبان و"داعش".

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