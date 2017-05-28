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برباعية في سامبدوريا.. نابولي يصعد للملحق المؤهل لدوري الأبطال

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برباعية في سامبدوريا.. نابولي يصعد للملحق المؤهل لدوري الأبطال برباعية في سامبدوريا.. نابولي يصعد للملحق المؤهل لدوري الأبطال

التحرير

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تغلب فريق نابولي على مضيفه فريق سامبدوريا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

إفتتح ميرتينز التسجيل للضيوف في الدقيقة الـ36 من بداية المباراة، قبل أن يضيف انسيني الهدف الثاني في الدقيقة الـ42، وفي الدقيقة الـ49 أضاف هامسيك الهدف الثالث لنابولي، قبل أن يسجل كوالياريلا هدف أصحاب الارض في الدقيقة الـ50، وفي الدقيقة الـ65 أضاف كاليخون الهدف الرابع للضيوف، قبل أن يسجل الفاريز الهدف الثاني لسامبدوريا، في الدقيقة الـ90.

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بهذه النتيجه يحتل فريق نابولي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة، ويتأهل الى ملحق دوري أبطال أوروبا، بينما يظل سامبدوريا في المركز الـ10 برصيد 48 نقطة.

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التحرير

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