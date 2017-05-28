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روما يتغلب على جنوى ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

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روما يتغلب على جنوى ويتأهل لدوري أبطال أوروبا روما يتغلب على جنوى ويتأهل لدوري أبطال أوروبا

التحرير

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تغلب فريق روما على نظيره فريق جنوى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو، في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

سجل بيليجري هدف التقدم لجنوى في الدقيقة الـ3 من بداية المباراة، قبل أن يدرك دزيكو التعادل للذئاب في الدقيقة الـ10، وفي الدقيقة الـ74 أضاف دي روسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، قبل أن يسجل لازوفيتش هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الـ79، وفي الدقيقة الـ90 سجل بيلوتي هدف روما الثالث.

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بهذه النتيجه يحتل فريق روما وصافة الكالتشيو برصيد 87 نقطة، ويضمن بذلك التأهل إلى دوري أبطال اوروبا، بينما يبقى جنوى في المركز الـ16 برصيد 36 نقطة.

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التحرير

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