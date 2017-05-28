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إنتر ميلان يعلن عن رحيل بالاسيو وكاريزو

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إنتر ميلان يعلن عن رحيل بالاسيو وكاريزو إنتر ميلان يعلن عن رحيل بالاسيو وكاريزو

التحرير

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أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن رحيل مهاجم الفريق الأرجنتيني رودريجو بالاسيو، ومواطنه حارس المرمي البديل خوان بابلو كاريزو، عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا رسمياً يؤكد فيه رحيل اللاعبان بعد نهاية الموسم، حيث قضي بالاسيو 5 مواسم مع الفريق سجل خلالها 58 هدفًا في 166 مباراة بقميص النيراتزوري.

وأكد البيان، إن جماهير الفريق ستتذكر بالاسيو، خاصة بعد أن سجل هدف الفوز على الغريم التقليدي ميلان في الدوري الإيطالي عام 2013.

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و سيغادر الحارس الأرجنتني كاريزو، بعد أن شارك خلال المواسم الثلاثة الأخيرة في 26 لقاء.

ويلتقي إنتر مع أودينزي، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة من الموسم الحالي، بالدوري الإيطالي، حيث فشل في الصعود للدوري الأوروبي الموسم المقبل، ويتنافس مع فيورنتينا لاحتلال المركز السابع في جدول الترتيب.

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التحرير

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