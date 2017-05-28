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الآثار تؤكد سلامة الأجزاء الأثرية الخاصة بالمعهد الأزهر بالزقازيق

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مصراوي Masrawy

الآثار تؤكد سلامة الأجزاء الأثرية الخاصة بالمعهد الأزهر بالزقازيق

08:45 م الأحد 28 مايو 2017

الآثار تؤكد سلامة الأجزاء الأثرية الخاصة بالمعهد الأزهر بالزقازيق

محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق ال

كتبت-نسمة فرج:

أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، سلامة الأجزاء الأثرية الخاصة بالمعهد الأزهري بالزقازيق وعدم تأثرها جراء الحريق الذي نشب في أحد حجراته ظهر اليوم الأحد، موضحا أن الحريق طال فقط الإطار الخشبي المحيط بنافذة الحجرة والتي تحوي عددا من الكتب الدينية تابعة لمشيخة الأزهر وجميع هذه الأجزاء التي نشب بها الحريق غير مسجلة أثريا.

فيما أوضح السعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بالوزارة، أنه تم مخاطبة مشيخة الأزهر لرفع الكتب الدينية الموجودة بالحجرة منعا لتكرار الحادث، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري الآن التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث وأسبابه.

يذكر أن المعهد الأزهري تم تسجيل بعض أجزاؤه في عداد الآثار الإسلامية والقبطية عام 2000، وهو يعود لعصر الملك فؤاد الأول يتكون من واجهة رئيسيىة وعدد من حجرات للدراسة وكان أحد أهم المعاهد الدينية حيث كان يخدم طلاب الأزهر في اكثر من 7 محافطات بالدلتا.

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