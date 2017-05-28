مقتل شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين في مظاهرات في فنزويلا

كاراكاس - (د ب أ):

لقي متظاهر حتفه في احتجاجات مستمرة ضد الحكومة الفنزويلية.

وأعلن الادعاء العام أن المتظاهر 20 عاما، توفي اليوم الأحد، في مستشفى بمدينة ليشيريا بولاية انزواتجي.

وحسب تقارير إعلامية، فقد شارك الرجل أمس السبت في مظاهرة وحدثت له إصابة إلى جانب العديد من الأشخاص.

بذلك يرتفع قتلى المظاهرات المستمرة في البلاد منذ نحو ثمانية أسابيع إلى 60 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من 1000 مصاب.

يشار إلى أنه منذ مطلع أبريل الماضي، والناس يخرجون يوميا إلى الشوارع في أغنى دولة في العالم من حيث الاحتياطي النفطي، احتجاجا على تراجع الديمقراطية تحت حكم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، من خلال انتزاع سلطات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة.

وبعد سنوات من سوء الحالة الاقتصادية، تعاني فنزويلا أعلى معدل للتضخم في العالم وأزمة مأساوية في الإمداد باللوازم الحياتية إذ تعاني البلاد نقص المواد الغذائية والأدوية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال مؤخرا بنسبة 30%.