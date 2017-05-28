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لقاء ثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس يوم 5 يونيو المقبل

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مصراوي Masrawy

لقاء ثلاثي لوزراء خارجية والجزائر وتونس يوم 5 يونيو المقبل

08:23 م الأحد 28 مايو 2017

لقاء ثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وتونس يوم 5 يونيو المقبل

وزارة الشئون الخارجية الجزائرية

الجزائر- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الجزائرية، أن وزراء خارجية الجزائر، ومصر، وتونس سيجتمعون يومي 5 و6 من يونيو المقبل، بالجزائر العاصمة؛ لإعداد "تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني".

وقال الناطق باسم وزارة الشئون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف - في تصريح اليوم الأحد - إنه "في إطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس يجتمع وزراء الشئون الخارجية، السادة عبد القادر مساهل، وسامح شكري وخميس الجيهناوي يومي 5 و 6 يونيو المقبل بالجزائر العاصمة لإعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني".

وأضاف المسئول، أن الوزراء الثلاث سيعدون "تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون أنفسهم ودول الجوار وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين، وكذلك تلك المبذولة في إطار هذا التشاور الثلاثي الرامي إلى مرافقة الأطراف الليبية على درب التسوية النهائية للازمة التي تضرب هذا البلد الشقيق والجار".

هذا المحتوى من

Asha

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