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“تمرد المهندسين” ترفض استضافة مؤتمر أسرة مرسي غدا بالنقابة

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“تمرد المهندسين” ترفض استضافة مؤتمر أسرة مرسي غدا بالنقابة “تمرد المهندسين” ترفض استضافة مؤتمر أسرة مرسي غدا بالنقابة

أعلنت حركة “تمرد مهندسي ” عن تنظيم وقفة إحتجاجية، غداً الاثنين، أمام نقابة المهندسين احتجاجًا علي استضافة النقابة أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي، ضمن فاعليات مؤتمر حقوقي حول الاختفاء القسري للدكتور محمد مرسي، ومناقشة آليات الخروج من الأزمة.

وقال المهندس طارق النبراوي لجريدة الأهرام الرسمية ” إن الحركة ترفض استضافة أسرة الرئيس المعزول في النقابة، لأنه إقحام للنقابة في الحسابات السياسية ” ، مؤكدًا أنه ” سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ومذكرة لوزير الري بصفته المشرف علي النقابة، لوقف إقحام النقابة في النشاط السياسي و مخالفتة لقانون النقابة” .

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