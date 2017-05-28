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محافظ القليوبية: إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%

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محافظ القليوبية: إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100% محافظ القليوبية: إزالة التعديات على أملاك الدولة بنسبة 100%

التحرير

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أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة؛ إذ تمت إزالة 7ملايين و908 آلاف و96 مترًا مربعًا بنحو ألف و882  فدان زراعة، كما تمت إزالة مليون و694 ألفا و71 مترًا مربعًا بنحو 403.3 فدان مباني بنسبة تنفيذ بلغت 100%.

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وقال المحافظ في بيان، اليوم الأحد، إن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك، ولايات الري، والأوقاف، والسكة الحديد، والوحدات المحلية، والزراعة، معلنًا رضاءه التام عن أداء الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الخطة التي أعدتها المحافظة، لاسترداد جميع أملاك الدولة خلال 15 يومًا منذ أن بدأت الحملة يوم 17 من مايو الجاري.

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التحرير

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