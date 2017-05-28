"أمن المنيا": فحص سيارة الإرهابيين المستخدمة في حادث دير الأنبا صموئيل

المنيا - ريمون الراوي:

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن المنيا، أن سلطات الأمن تجري حاليًا عمليات فحص أمني موسعة وشاملة، للمنطقة التي شهدت وقوع الهجوم الإرهابي، علي زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف"، صباح يوم الجمعة الماضي، وخلف 29 شهيدًا و25 مصابًا.

وأضاف المصدر نفسه، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن عملية الفحص طالت كل المزارع والمحاجر التي تقع بالمنطقة، وجرى جمع حصيلة معلومات من خلال الفحص يجري دراستها مع توسيع دائرة الاشتباه.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة المحيطة بالدير تشهد حالة من الاستنفار الأمني القصوى، وما زالت أعمال تمشيط المنطقة الصحراوية بالمحافظة ممتدة، بجانب تمشيط جميع الكمائن الحدودية والمتحركة.

ولفت مصدر أمني آخر، إلى أن انعقاد غرفة عمليات تابعة فرق البحث الجنائي على مدار الأربع وعشرين ساعة، تشارك فيها مديريتي أمن المنيا وبني سويف والأمن العام والأمن الوطني، موضحًا أن رجال الأمن بدأوا فحص موتور وشاسيه السيارة التي استخدمها الإرهابيون في الحادث، لمحاولة الكشف عنها، وبيان ما إذا كانت أوراقها مستخرجة من مصر أم خارجها.

كانت 3 مركبات تقل زوار لدير الأنبا "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، قد تعرضت لهجوم مسلحين من قبل مجموعة إرهابية، صباح أمس الأول الجمعة، خلف 29 شهيدًا و25 مصابًا.