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وزارة الإعلام الفلسطينية: اجتماع الحكومة الإسرائيلية في محيط البراق استخفاف بالشرعية الدولية

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مصراوي Masrawy

وزارة الإعلام الفلسطينية: اجتماع الإسرائيلية في محيط البراق استخفاف بالشرعية الدولية

07:54 م الأحد 28 مايو 2017

وزارة الإعلام الفلسطينية: اجتماع الحكومة الإسرائيلية في محيط البراق استخفاف بالشرعية الدولية

رئيس وزاراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

رام الله في - أ ش أ

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، واتخاذها سلسلة من القرارات لتهويد والقدس والبلدة القديمة، من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي، محاولة للالتفاف على الشرعية والقرارات الدولية، وبشكل خاص قرارات اليونسكو الأخيرة بوضع القدس المحتلة، وهي مؤشر خطير على نهج حكومة الاحتلال.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي اليوم الأحد - أن تلك الممارسات والقرارات الإسرائيلية الباطلة نهج تتبعه كافة مؤسسات الاحتلال، ومنها مصادقة ما تسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال على بناء مستعمرة جديدة فوق أراضي المواطنين الفلسطينيين في محافظة رام الله والبيرة بديلاً لمستعمرة "عمونا" وهذا دليل على عقلية احتلالية مسكونة بالسلب والمصادرة، متحدية إرادة العالم الحر بدفن الاستعمار.

وأكدت أن كذب وادعاء "الاستعمار المؤقت" لن يغير من حقيقة وجه بشع يحمل في طياته ملامح آخر وأطول احتلال في التاريخ العاصر، داعية وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى عدم الوقوع في فخ مصطلحات الاحتلال، وتفادي استخدام تعبير"مستعمرة مؤقتة" الكذبة الإسرائيلية الجديدة، أو "مستعمرة شرعية"، فالاستعمار واحد، غير شرعي ومخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، حتى لو جرى التمويه عليه، أو التحايل على العالم.

وحثت الوزارة مجلس الأمن على تبني موقف حاسم وصريح يجبر إسرائيل على احترام الشرعية الدولية وبشكل خاص القرار 2334، الذي اتخذ بأغلبية 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة نهاية ديسمبر 2016.

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Asha

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