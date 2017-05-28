تركيا تعلن "تحييد" 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني بغارات جوية
تركيا تعلن "تحييد" 3 من مسلحي حزب العمال الكردستاني بغارات جوية
07:48 م الأحد 28 مايو 2017
حزب العمال الكردستاني
إسطنبول - (د ب أ):
أعلنت تركيا، اليوم الأحد، "تحييد" ثلاثة من مسلحي حزب العمال الكردستاني، في غارات جوية على ريف ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، الرسمية، عن ولاية هكاري، قولها في بيان، إن الغارات استهدفت عناصر الحزب - الذي تعتبره أنقرة إرهابيا وتحظر نشاطه - في مزرعة "أرموتلي" التابعة لقرية "قاواقلي" بريف الولاية.
ولم تبين الوكالة الرسمية المقصود بمصطلح "تحييد" الذي تستخدمه السلطات التركية عادة في هذه الحالات دون توضيح المقصود سواء كان قتلا أو إصابة أو أسرا.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نفى بختيار دوكان مسؤول إعلام حزب العمال الكردستاني بإقليم كردستان العراق مقتل 13 عنصرا من الحزب في غارة شنتها المقاتلات التركية على مواقعهم شمالي العراق.
وأكد دوكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خبر قصف الطائرات التركية لمناطق مختلفة تتواجد فيها قواتهم بإقليم كردستان لكنه نفى مقتل 13 مقاتلا تابعا لهم.
وكان بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية أعلن أن مقاتلات سلاح الجو شنت غارة صباح اليوم على منطقة أفاشين باسيان شمالي العراق، إثر تلقي معلومات استخبارية.
وأوضح البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم يستهدف تركيا.
وكثف الجيش التركي خلال الفترة الماضية عملياته ضد عناصر المنظمة والموالين لها جنوب شرقي البلاد وفي شمال العراق. وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة.
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