استمرار تعطل رحلات شركة الخطوط الجوية البريطانية

لندن - (د ب أ):

مازالت الاضطرابات الناجمة عن انهيار ضخم في شبكة تكنولوجيا المعلومات في شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) مستمرة اليوم الأحد، حيث حذر مطار "هيثرو" في لندن المسافرين من توقع تعطل للخدمة.

وفي خطاب إلى الشعب نقل عبر تويتر، اعتذر رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي أليكس كروز، للركاب عن تلك الفوضى.

وقال كروز: "أعلم أن ذلك كان وقتا فظيعا بالنسبة للعملاء. إن بعضكم فقد عطلاته وتقطعت به السبل في طائرة ما وانفصل عن أمتعته .. وقد انتظر بعضكم في طوابير طويلة لحين ورود معلومات".

وكانت السلطات البريطانية أعلنت أن عطلا في التيار الكهربائي ربما كان السبب وراء تعطل شبكة تكنولوجيا المعلومات بالشركة مما تسبب في إلغاء كل رحلات الشركة المغادرة من مطاري هيثرو وجاتويك في لندن أمس السبت.

وحتى وقت الظهيرة بتوقيت لندن (1100 بتوقيت جرينتش) تم إلغاء 40 رحلة على الأقل تابعة للخطوط الجوية البريطانية وتم تأجيل نحو 60 رحلة أخرى لمدة 50 دقيقة على الأقل أو لمدة اطول في مطار هيثرو وحده.

وبسبب عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، نفدت الأطعمة بالمحال التجارية في هيثرو، بحسب تقرير لوكالة برس أسوسيشن.

وفي رسالته عبر تويتر، قال كروز إنه بإمكان العملاء إعادة حجز الرحلات التي تأخروا عنها أو استرداد ثمن التذاكر للرحلات التي لم تقلع حتى أواخر شهر نوفمبر.