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غدا.. انطلاق مباحثات مصرية - روسية في صيغة «2+2»

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غدا.. انطلاق مباحثات مصرية - روسية في صيغة «2+2» غدا.. انطلاق مباحثات مصرية - روسية في صيغة «2+2»

التحرير

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تنطلق بالقاهرة غدًا الإثنين مشاورات مصرية - روسية (في إطار صيغة 2+2) بين وزيريّ خارجية ودفاع البلدين.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية. 
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين سوف يستعرضان أيضا القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزاءها، فضلا عن تناول قضية الإرهاب في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها ، بالإضافة إلى العواصم الأوروبية التي تعرضت لعدة أحداث إرهابية عنيفة مؤخرا، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد ظاهرة الإرهاب التي باتت تحصد الأرواح البريئة على نحو مستمر. 
 
تجدر الإشارة إلي أن الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة 2+2 قد تم تفعيله لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار الهام من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيريّ الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، وتعد مصر الدولة العربية الوحيدة التي فعّلت معها موسكو هذه الصيغة.

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هذا، وقد عقد الجانبان اجتماعين في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير 2014.

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