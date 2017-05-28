تقرير: مقتل عشرات الإرهابيين في قصف للتحالف غربي الأنبار بالعراق

القاهرة - (د ب أ):

قتل العشرات من مقاتلي تنظيم الدول الإسلامية "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، في قصف للتحالف الدولي في وادي حوران غربي محافظة الأنبار، حسبما أفاد موقع "السومرية نيوز" الإخباري نقلا عن مصدر عسكري بالفرقة السابعة في الجيش العراقي بالأنبار.

وأوضح المصدر أن "طيران التحالف الدولي قصف خنادق ومخازن أسلحة واعتدة لتنظيم داعش في وادي حوران غرب مدينة الرطبة (310كم غرب الرمادي)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف أسفر عن تدمير الخنادق والمخازن وقتل عشرات الإرهابيين من تنظيم داعش فيها".

يذكر أن طيران التحالف الدولي والقوة الجوية العراقية يواصلان قصف اهداف لتنظيم "داعش" في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم وخاصة عنه وراوه والقائم والصحراء الغربية من الرطبة أيضا.

وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية قد أفادت في وقت سابق اليوم الأحد بمقتل تسعة عراقيين وإصابة 12 آخرين في تفجير انتحاري بحزام ناسف وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى 57 كم شمال شرقي بغدادز

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه وسط تجمع في شارع المحافظة وسط بعقوبة ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح".

وأوضحت أن سيارات الاسعاف نقلت القتلى والمصابين الى مستشفى بعقوبة العام فيما أغلقت قوات الجيش والشرطة الطرق المؤدية الى مكان الانفجار.

من جانب أخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن اعتداء إرهابيا بواسطة انتحاري يرتدي حزاما ناسفا عند مدخل شارع مبنى محافظة ديالى أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الاشخاص".

وتشهد مناطق محافظة ديالى اضطرابات أمنية بشكل شبه يومي تقودها عناصر بتنظيم داعش على الرغم من نجاح القوات العراقية في طرد التنظيم من المحافظة قبل أكثر من عام وعودة الأهالي الذين نزحوا منها إلى منازلهم.