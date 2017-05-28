أخبار عاجلة

استغفارنا يحتاج إلى استغفار -
انتشال جثمان "الريس سلامة" أحد صيادي مركب دمياط الغارقة -
الإعدام شنقًا والسجن المؤبد للمتهمين بذبح نجار في الشرقية -
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب -
رئيس السلطة القضائية في إيران ينتقد الرئيس روحاني -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع إيناس أنور - الإثنين 29-5-2017 -
رمضان عبد المعز يوضح فوائد الاستغفار والتوبة -
وزير خارجية العراق: الخوف من ايران ليس له مبرر -
ترامب: إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة يعكس "عدم احترامها" للصين -
مقتل13 شخصا وإصابة 9 في بعقوبة العراقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة تجديد حبس قاتل طفل المعصرة لـ 18 يونيو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل جلسة تجديد حبس قاتل طفل المعصرة لـ 18 يونيو

06:37 م الأحد 28 مايو 2017

تأجيل جلسة تجديد حبس قاتل طفل المعصرة لـ 18 يونيو

كتب – محمود السعيد:

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، تأجيل نظر تجديد حبس مضطرب نفسيًا، لاتهامه بقتل طفل والتعدي عليه جنسيًا بمقابر المعصرة لجلسة 18 يونيو المقبل.

وأدلى قبل وقت سابق "عبد الباقي م" 57 سنة، و"محمد س" 47 سنة حراس المقابر، بشهادتهما أمام النيابة، بعثورهما عن طريق الصدفة على جثة طفل مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 9 سنوات تقريبًا، في حاله تعفن يرتدي بنطال ترنج أسود بخط أزرق وبلوفر أحمر وتي شيرت أزرق وملابس داخلية عبارة عن شورت أبيض وتي شرت بيضاء.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للنيابة، أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومضى على وفاته نحو 15 يوما.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يدعي السيد أحمد عبد الكريم يوسف، طالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة الخلفاء الراشدين، وهو ذات الطفل المبلغ بغيابه بمنتصف شهر مارس بقسم المعصرة.
وأقر والد الطفل أحمد عبد الكريم يوسف 34 سنة عامل سيراميك، بالتعرف على ملابس المجني عليه، وأنها ذات الملابس التي كان يرتديها قبل اختفائه.

واعترف المتهم على "م. م" 29 سنة والذي "يعاني من اضطرابات نفسية" بارتكابه الواقعة، أمام النيابة.

وقال المتهم إن المجني عليه دائم التعدي عليه بالسب والشتائم والاستهزاء به مما يسبب له هياج عصبي نظرًا لمعاناته من اضطرابات نفسية.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قرر التخلص منه يوم الواقعة، حيث قام باصطحابه لمنطقة المقابر وقام بضربه بإناء زرع من الفخار الثقيل على رأسه ثم قام بتجريده من ملابسه ودفنه داخل المقبرة محل العثور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط 9 كيلو حشيش بحوزة عاطل في المرج

    ضبط 9 كيلو حشيش بحوزة عاطل في المرج

    أخبار
  • ضبط هارب من 50 حكما قضائيا بالساحل

    ضبط هارب من 50 حكما قضائيا بالساحل

    أخبار
  • تاجرا مخدرات يمزقان جسد شاب في البدرشين

    تاجرا مخدرات يمزقان جسد شاب في البدرشين

    أخبار
  • ضبط 21 كيلو بانجو و557 قرصا مخدرا في الجيزة

    ضبط 21 كيلو بانجو و557 قرصا مخدرا في الجيزة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • صرخة فتاة تنقذها من

    صرخة فتاة تنقذها من "أنياب" 3 أشخاص بالعمرانيةأخبار

  • ميدو لأبو تريكة ضاحكًا:

    ميدو لأبو تريكة ضاحكًا: "الحمد لله انك اعتزلت"

  • مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم مصر بعد هجوم المنيا

    مبنى بلدية تل أبيب مضاء بألوان علم بعد هجوم المنياأخبار

  • هل يحق للرئيس السيسي الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟

    هل يحق للرئيس الترشح للرئاسة بعد عام 2022؟أخبار

  • أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأر

    أمن الفيوم: مقتل 5 وإصابة 11 أخرين في معركة بين عائلتين بسبب الثأرأخبار

  • تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسه

    تنظيم أنصار الشريعة الجهادي في ليبيا يعلن حل نفسهأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

بالصور.. السيسي يستقبل وزيري خارجية ودفاع روسيا لبحث جهود مصر في مكافحة الإرهاب

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

وفدان من هيئة سلامة الغذاء المصرية والكويتية يزوران جهينه

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

«حصيرة» و 6 آلاف جنيه.. 20 معلومة عن المدارس «المصرية اليابانية»

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر

إجراءات سريعة من 3 دول لحماية البحر المتوسط.. بينها مصر