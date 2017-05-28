تأجيل جلسة تجديد حبس قاتل طفل المعصرة لـ 18 يونيو
تأجيل جلسة تجديد حبس قاتل طفل المعصرة لـ 18 يونيو
06:37 م الأحد 28 مايو 2017
كتب – محمود السعيد:
قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، تأجيل نظر تجديد حبس مضطرب نفسيًا، لاتهامه بقتل طفل والتعدي عليه جنسيًا بمقابر المعصرة لجلسة 18 يونيو المقبل.
وأدلى قبل وقت سابق "عبد الباقي م" 57 سنة، و"محمد س" 47 سنة حراس المقابر، بشهادتهما أمام النيابة، بعثورهما عن طريق الصدفة على جثة طفل مجهول الهوية، يبلغ من العمر نحو 9 سنوات تقريبًا، في حاله تعفن يرتدي بنطال ترنج أسود بخط أزرق وبلوفر أحمر وتي شيرت أزرق وملابس داخلية عبارة عن شورت أبيض وتي شرت بيضاء.
وكشف التقرير الطبي المبدئي للنيابة، أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومضى على وفاته نحو 15 يوما.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المجني عليه يدعي السيد أحمد عبد الكريم يوسف، طالب بالصف الأول الابتدائي بمدرسة الخلفاء الراشدين، وهو ذات الطفل المبلغ بغيابه بمنتصف شهر مارس بقسم المعصرة.
وأقر والد الطفل أحمد عبد الكريم يوسف 34 سنة عامل سيراميك، بالتعرف على ملابس المجني عليه، وأنها ذات الملابس التي كان يرتديها قبل اختفائه.
واعترف المتهم على "م. م" 29 سنة والذي "يعاني من اضطرابات نفسية" بارتكابه الواقعة، أمام النيابة.
وقال المتهم إن المجني عليه دائم التعدي عليه بالسب والشتائم والاستهزاء به مما يسبب له هياج عصبي نظرًا لمعاناته من اضطرابات نفسية.
وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قرر التخلص منه يوم الواقعة، حيث قام باصطحابه لمنطقة المقابر وقام بضربه بإناء زرع من الفخار الثقيل على رأسه ثم قام بتجريده من ملابسه ودفنه داخل المقبرة محل العثور.
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