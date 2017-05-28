صفاء حجازي.. رحيل سيدة "ماسبيرو" الأولى

القاهرة- مصراوي:

توفيت صباح اليوم الأحد، الإعلامية صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا "ماسبيرو"، بعد صراع طويل مع مرض "سرطان العظام".

لٌقبت حجازي، بـ"المرأة الحديدية"، نظرًا لأهمية المناصب التي شغلتها، على مدار رحلتها المهنية.

شغلت حجازي، منصب رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اعتبارًا من أبريل 2016، لتكون أول سيدة تتولى هذا المنصب، خلفاً لعصام الأمير الذي تمت إقالته من المنصب في نفس الشهر.

بدأت "حجازي"، حياتها المهنية، بإعلان يطلب مذيعات في إحدى الصحف. نجحت في اختبار بعد حصولها على حوار مع رئيس الحكومة آن ذاك، عاطف صدقي.

تزامنت بدايتها في التلفزيون المصري مع بدء انطلاق الفضائية المصرية سنة 1990، حيث بدأت كقارئة نشرة، وظلت أكثر من 17 عامًا تقدم نشرة التاسعة بالتلفزيون المصري.

وتخرجت من قسم المحاسبة في كلية التجارة من جامعة المنصورة عام 1984.

وعلى مدى 20 عامًا، قدمت حجازي برنامج "بيت العرب" على التلفزيون المصري. أجرت حوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربية، فضلا عن تغطيتها أحداث القمم العربية ونشاط الجامعة العربية، إلى ان تم تعينها رئيسًا لقطاع الأخبار، لتكون بذلك أول سيدة في هذا المنصب.

في 2007، تم منعها من الظهور على التلفزيون المصري، على خلفية حملة قام بها التلفزيون لاستبعاد المذيعات ذوات الوزن الزائد، وفي العام التالي، أصيبت حجازي بمرض أقعدها عن الظهور في التلفزيون لمدة عام كامل، والذي تسبب بدوره في فقدانها ما يزيد عن العشرين كيلوجرامًا من وزنها.

كرمها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في عام 2015، على جهودها في إظهار حفل افتتاح قناة السويسي الجديدة.​​

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